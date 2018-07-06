В Бурятии орудуют автоворы

Автолюбителям рекомендуют запирать двери машин
Улан-удэнцы часто становятся жертвами автоворов. Отлучаясь даже на минутку в гараж, следует запирать двери автомобиля. Уходя в торговый центр за покупками, важно не оставлять ценные вещи на приборной панели в салоне машины, сообщили в МВД Бурятии.
Чтобы не «радовать» злоумышленников и сохранить свои вещи, полиция Бурятии рекомендует:
- не оставлять сумки, сотовые телефоны и другие ценные вещи в салоне автомобиля;
- отвлекаясь даже на несколько минут, закрывать двери и окна автомобиля;
- помнить, что багажные отделения не гарантируют сохранность ваших вещей;
- оборудовать автомобиль сигнализацией;
- ставить автомобиль на ночь в гараж, а не парковать под окнами дома;
- быть бдительными, бережнее относиться к своему имуществу.
Если вы всё же стали жертвой преступлений автовора, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции, либо по телефону 102.
Автолюбителям рекомендуют запирать двери машин
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