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Житель Бурятии утонул, спасая сына

Житель Бурятии утонул, спасая сына
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнок без ведома взрослых зашёл в реку, которая в этом году сильно разлилась

Вечером 14 июня три семьи жителей Кяхтинского района Бурятии отдыхали в местности Шитиловка на реке Чикой. Купались только взрослые, детям в воду заходить не разрешали. В компании находились 9-летний мальчик и его 36-летний отец. В какой-то момент ребёнок зашёл в воду и начал тонуть.

- На крики о помощи к ребёнку бросился его отец, начал спасать, но там очень сильное течение. В этом году вода поднялась очень сильно – там, где в прошлом году по колено было, сейчас по грудь. Ребёнка унесло течением, - прокомментировал «Байкал-Daily» старший следователь Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Соном Ринчинов.

С берега происходящее увидел 32-летний мужчина. Он занимался строительными работами в кафе, которое находится на довольно значительном расстоянии от места, где тонул мальчик. Мужчина мгновенно, не задумываясь, бросился в воду, нырнул и спас тонущего ребёнка.

Затем мужчина вернулся в воду и нырнул ещё раз, но отца мальчика уже не нашёл.

Его тело было обнаружено спустя двое суток ниже по течению реки Чикой неподалёку от села Усть-Киран.

утопление
 
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