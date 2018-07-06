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На пожаре в Иркутской области спасли пенсионера

На пожаре в Иркутской области спасли пенсионера
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожилого мужчину обнаружили в подполье дома

В Иркутской области, в городе Свирске загорелся деревянный жилой дом. Удалось спасти пожилого мужчину. Его обнаружили при тушении пожара. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Пожар по улице Октябрьской начался вечером 5 июля. В пожарную охрану позвонила соседка. Она заметила клубы дыма, вырывавшиеся из-под крыши. Когда приехало первое подразделение пожарных, уже горела пристроенная веранда. Огнеборцы проникнув в дом через окно, разведали задымлённые комнаты. 
 
- Осмотрели всё, перевернули кровати, диван, открыли шкафы – бывает, что люди прячутся там, но никого не нашли. Однако смутил простой крючок, на который изнутри была закрыта входная дверь – это могло означать только одно – внутри кто-то есть, нужно искать, - сообщает заместитель начальника пожарной части №110 города Свирска Павел Чураков.

Огнеборцы продолжили поиски и через три минуты в подполье дома обнаружили пожилого мужчину. Пожарные пришли вовремя, и пенсионера удалось спасти. Он находился в сознании. Его достали из подвала, вывели из горящего дома. После передали бригаде скорой помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего отравление угарным газом.

В результате пожара повреждена кровля дома. Стены веранды изнутри закопчены. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- На спасение всегда есть всего несколько минут. За это время пожарные прилагают все силы для того, чтобы найти пострадавших живыми. Ни в коем случае не прячьтесь, не пытайтесь потушить возгорание самостоятельно. Чем раньше вы это сделаете, тем больше вероятность, что вас спасут. В любой экстренной ситуации зовите на помощь, – сообщает Павел Чураков.
 
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