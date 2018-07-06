В Ангарске осуждены двое местных жителей за контрабанду сильнодействующих веществ
Мужчины активно занимались спортом – бодибилдингом и пауэрлифтингом. Для повышения уровня выносливости организма, быстрого роста мышечной массы в 2017-2018 годах они заказали через Интернет в Республике Беларусь для личного употребления препараты класса анаболических андрогенных стероидов. В их состав входили запрещённые сильнодействующие вещества.
Посылки из Республики Беларусь с препаратами, содержащими сильнодействующие вещества, были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ.
Суд приговорил мужчин к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 1 год 6 месяцев соответственно.
Приговоры постановлены в порядке особого судопроизводства при полном согласии обвиняемых с предъявленным обвинением.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Двух ангарчан осудили за контрабанду анаболиков
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