Убившим наркомана братчанам дали 20 лет колонии

Двое осуждённых получили по семь лет строгого режима, ещё один шесть лет и 6 месяцев
Трое братчан ещё в декабре прошлого года совершили преступление. Находясь в нетрезвом состоянии, они напали на мужчину. Им не понравилось, что он наркоман и они забили его до смерти.
При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства. Парни признали вину и активно способствовали раскрытию преступления.
- Молодой возраст, оказание медицинской помощи жертве нападения смягчило сроки молодым людям. После совершения преступления, парни попросили соседей вызвать скорую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда Иркутской области.
В итоге двоим из осуждённых, назначен срок 7 лет в колонии строгого режима. Ещё одному осуждённому суд назначил наказание на срок 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Двое осуждённых получили по семь лет строгого режима, ещё один шесть лет и 6 месяцев
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