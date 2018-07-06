Убившим наркомана братчанам дали 20 лет колонии



При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства. Парни признали вину и активно способствовали раскрытию преступления.



- Молодой возраст, оказание медицинской помощи жертве нападения смягчило сроки молодым людям. После совершения преступления, парни попросили соседей вызвать скорую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда Иркутской области.



В итоге двоим из осуждённых, назначен срок 7 лет в колонии строгого режима. Ещё одному осуждённому суд назначил наказание на срок 6 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.



Трое братчан ещё в декабре прошлого года совершили преступление. Находясь в нетрезвом состоянии, они напали на мужчину. Им не понравилось, что он наркоман и они забили его до смерти.