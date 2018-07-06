Пьяный улан-удэнец в драке порезал приятеля

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В Приангарье следователь погибла в горящем пункте полиции Происшествия, В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении линейного пункта полиции, в результате которого погибла женщина

Выпускник забайкальского детсада устроил погром в его здании Происшествия, Родители двух детей, устроивших погром в детском саду «Ручеёк», компенсировали учреждению 21 тысячу рублей ущерба, сообщил ИА «Чита.Ру» 5 июля глава Краснокаменского района Алексей Заммоев