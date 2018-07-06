В пылу драки он схватил кухонный нож
Около девяти часов вечера 11 февраля пьяный улан-удэнец подрался со своим знакомым. Во время драки он схватил кухонный нож и дважды ударил приятеля в живот.
К счастью, ранение оказалось не смертельным, и мужчина выжил.
- Суд квалифицировал действия подсудимого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Преступника приговорили к трём годам и четырём месяцам колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно был вынесен приговор улан-удэнке, которая убила подругу 46 удара ножа, а после выбросила тело на дорогу.
Пьяный улан-удэнец в драке порезал приятеля
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Однако уголовное дело женщины было прекращено
В пылу драки он схватил кухонный нож
Статью о способах изготовления в домашних условиях самодельных взрывчатых веществ и «коктейля Молотова» обнаружила Борзинская транспортная прокуратура
Суд вынес приговор по громкому убийству с выброшенным на дорогу телом
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидированы 3 лесных пожара
В линейном пункте полиции произошёл пожар
Сейчас устанавливают личность курильщика
На двойное убийство он пошёл, чтобы «замести» следы преступления
Небольшой пожар произошёл в Селенгинске
Данные у приставов и пограничников не сошлись, и мужчине не дали вылететь
Они убили семерых жителей Читы и Улан-Удэ
Профилактическая акция центра СПИД прошла в микрорайоне Новоленино
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении линейного пункта полиции, в результате которого погибла женщина
Родители двух детей, устроивших погром в детском саду «Ручеёк», компенсировали учреждению 21 тысячу рублей ущерба, сообщил ИА «Чита.Ру» 5 июля глава Краснокаменского района Алексей Заммоев
В Ангарске вынесен приговор в отношении обвиняемой в мошенничестве