Читинский суд заблокировал сайт с рецептом «коктейля Молотова»

Статью о способах изготовления в домашних условиях самодельных взрывчатых веществ и «коктейля Молотова» обнаружила Борзинская транспортная прокуратура



Размещение подобной информации в Интернете является незаконным, поскольку может способствовать террористической деятельности.



В связи с этим в Центральный районный суд Читы было направлено административное исковое заявление к управлению Роскомнадзора по Забайкальскому краю о признании указанной информации запрещенной и понуждении к блокировке сайта.



Суд в полном объёме удовлетворил исковые требования, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



