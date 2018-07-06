Статью о способах изготовления в домашних условиях самодельных взрывчатых веществ и «коктейля Молотова» обнаружила Борзинская транспортная прокуратура
Размещение подобной информации в Интернете является незаконным, поскольку может способствовать террористической деятельности.
В связи с этим в Центральный районный суд Читы было направлено административное исковое заявление к управлению Роскомнадзора по Забайкальскому краю о признании указанной информации запрещенной и понуждении к блокировке сайта.
Суд в полном объёме удовлетворил исковые требования, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Читинский суд заблокировал сайт с рецептом «коктейля Молотова»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидированы 3 лесных пожара
В линейном пункте полиции произошёл пожар
Сейчас устанавливают личность курильщика
На двойное убийство он пошёл, чтобы «замести» следы преступления
Небольшой пожар произошёл в Селенгинске
Данные у приставов и пограничников не сошлись, и мужчине не дали вылететь
Они убили семерых жителей Читы и Улан-Удэ
Профилактическая акция центра СПИД прошла в микрорайоне Новоленино
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении линейного пункта полиции, в результате которого погибла женщина
Родители двух детей, устроивших погром в детском саду «Ручеёк», компенсировали учреждению 21 тысячу рублей ущерба, сообщил ИА «Чита.Ру» 5 июля глава Краснокаменского района Алексей Заммоев
В Ангарске вынесен приговор в отношении обвиняемой в мошенничестве
Авария произошла на Левом берегу
ДТП произошло на Левом берегу
Женщина рухнула на пол на глазах у продавцов и других покупателей
Трое жителей Куйтунского района осуждены за совершение в 2015 году незаконной рубки лесных насаждений