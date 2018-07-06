Улан-удэнке, изрезавшей подругу до смерти, дали 9 лет

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года во время пробежки улан-удэнец обнаружил на дороге окровавленное тело женщины в микрорайоне Стеклозавод.Как оказалось, тело привезли с улицы Гагарина. Убийство совершила подруга женщины во время распития спиртного и ссоры.Женщина схватила нож и хаотично нанесла 46 ножевых по телу, рукам и ногам подруги. Смертельный удар пришёлся в шею, также три ножевых ранения были нанесены в грудную клетку.Пришедший домой сожитель убийцы увидел труп в кровавой луже. Его возлюбленная призналась, что это она убила знакомую. Чтобы замести следы, они погрузили тело в автомобиль и вывезли его на «Стеколку».- Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.Сожителя оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ежемесячно ему придётся выплачивать по 4 тысячи в течении 10 месяцев.Приговор не вступил в законную силу.