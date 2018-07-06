Суд вынес приговор по громкому убийству с выброшенным на дорогу телом
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре прошлого года во время пробежки улан-удэнец обнаружил на дороге окровавленное тело женщины в микрорайоне Стеклозавод.
Как оказалось, тело привезли с улицы Гагарина. Убийство совершила подруга женщины во время распития спиртного и ссоры.
Женщина схватила нож и хаотично нанесла 46 ножевых по телу, рукам и ногам подруги. Смертельный удар пришёлся в шею, также три ножевых ранения были нанесены в грудную клетку.
Пришедший домой сожитель убийцы увидел труп в кровавой луже. Его возлюбленная призналась, что это она убила знакомую. Чтобы замести следы, они погрузили тело в автомобиль и вывезли его на «Стеколку».
- Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Сожителя оштрафовали на 40 тысяч рублей. Ежемесячно ему придётся выплачивать по 4 тысячи в течении 10 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также:
Труп и лужа крови: Улан-удэнка изрезала подругу в клочья
Улан-удэнец во время пробежки наткнулся на изрезанный труп женщины (фото 18+)
Улан-удэнка убила женщину и выбросила тело на дорогу
Улан-удэнке, изрезавшей подругу до смерти, дали 9 лет
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидированы 3 лесных пожара
В линейном пункте полиции произошёл пожар
Сейчас устанавливают личность курильщика
На двойное убийство он пошёл, чтобы «замести» следы преступления
Небольшой пожар произошёл в Селенгинске
Данные у приставов и пограничников не сошлись, и мужчине не дали вылететь
Они убили семерых жителей Читы и Улан-Удэ
Профилактическая акция центра СПИД прошла в микрорайоне Новоленино
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении линейного пункта полиции, в результате которого погибла женщина
Родители двух детей, устроивших погром в детском саду «Ручеёк», компенсировали учреждению 21 тысячу рублей ущерба, сообщил ИА «Чита.Ру» 5 июля глава Краснокаменского района Алексей Заммоев
В Ангарске вынесен приговор в отношении обвиняемой в мошенничестве
Авария произошла на Левом берегу
ДТП произошло на Левом берегу
Женщина рухнула на пол на глазах у продавцов и других покупателей
Трое жителей Куйтунского района осуждены за совершение в 2015 году незаконной рубки лесных насаждений