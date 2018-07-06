Сейчас устанавливают личность курильщика
Накануне в Октябрьском районе Улан-Удэ на улице Солнечная загорелся балкон на втором этаже дома. Огонь уничтожил вещи, которые хранились там.
Собственник, виновник и ущерб устанавливаются. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Пламя потушили за 10 минут восемь человек и четыре единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Из-за сигареты горел балкон в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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