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В Забайкалье к 87 годам колонии приговорили членов банды

Происшествия, 
Они убили семерых жителей Читы и Улан-Удэ

Накануне, 4 июля, суд Забайкальского края приговорил пятерых участников ОПГ из банды «Меценатовские» к 87 годам колонии строго режима. Одного посадили на 24 года, другого - на 23 года, третьего – на 15 лет, четвёртого – на 13 лет, пятого – на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Они признаны виновными в убийствах, умышленном причинение тяжкого вреда, повлёкшее по неосторожности смерть, похищении человека, вымогательстве, принуждении к совершению сделки, незаконном приобретении и хранении оружия, грабежах и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Судом установлено, что мужчины орудовали в преступном сообществе «Осинцевские», с августа по октябрь 2007 года трансформировавшееся в «Меценатовские». С 2000 по 2010 год совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Читы и районов Забайкальского края.

В частности, двое из ОПГ с 2003 по 2010 годы убили 7 человек и покушались на жизнь одного в Чите и Улан-Удэ.

- В 2003 году с территории читинской больницы один из преступников похитил местного жителя, после чего в частном доме удерживал потерпевшего, связав его и лишив свободы передвижения и возможности оказать сопротивление, обеспечив тем самым в дальнейшем возможность его убийства главарём банды. В этом же году он под угрозой пистолета напал на двоих жителей Читы, похитив автомобиль «Ниссан Патрол» стоимостью 900 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе прокуратуры.

В 2007 году на федеральной трассе «Чита-Забайкальск» в Чите тот же злоумышленник напал и украл автомобиль «Тойота Хина Профи» стоимостью 1,8 млн рублей, а также имущество на сумму 3,7 млн рублей.

В том же году на федеральной трассе «Иркутск – Чита» на территории Улетовского района Забайкальского края он, угрожая макетами автоматов, украл нефрит массой 15,5 кг, стоимостью 2,4 млн рублей и угнал «КамАЗ». 

Двое других с 2007 по 2010 годы в посёлке Забайкальск, угрожая насилием и уничтожением имущества, принудили к сделкам 17 предпринимателей-граждан Китая и России, торговавших на рынке. Трое из них подверглись насилию.

- В период с сентября 2007 до января 2011 годов на рынке в Забайкальске один из преступников под угрозой насилия и уничтожения имущества совершил вымогательства денег в крупном и особо крупном размере у 18 предпринимателей, в основном – граждан Китая, - уточняют в прокуратуре.

С августа 2008 до января 2011 годов там же в Забайкальске двое других злоумышленников, угрожая насилием и уничтожением имущества, «выбили» крупную сумму денег у предпринимателей из Китая и России.

Судом также удовлетворены иски потерпевших о взыскании с подсудимых материального и морального вреда.
банда
 
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