В Бурятии обгорела баня

Пожар ликвидировали почти за 10 минут



Накануне около восьми вечера на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии горит лафетная баня.



Огонь повредил изнутри стены строения. Огонь потушили менее, чем за 10 минут три человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.





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