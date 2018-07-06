Пожар ликвидировали почти за 10 минут
Накануне около восьми вечера на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии горит лафетная баня.
Огонь повредил изнутри стены строения. Огонь потушили менее, чем за 10 минут три человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии обгорела баня
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Профилактическая акция центра СПИД прошла в микрорайоне Новоленино
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении линейного пункта полиции, в результате которого погибла женщина
Родители двух детей, устроивших погром в детском саду «Ручеёк», компенсировали учреждению 21 тысячу рублей ущерба, сообщил ИА «Чита.Ру» 5 июля глава Краснокаменского района Алексей Заммоев
В Ангарске вынесен приговор в отношении обвиняемой в мошенничестве
Авария произошла на Левом берегу
ДТП произошло на Левом берегу
Женщина рухнула на пол на глазах у продавцов и других покупателей
Трое жителей Куйтунского района осуждены за совершение в 2015 году незаконной рубки лесных насаждений
Её сын несколько часов провёл в доме с телом матери
Молодые люди решили заработать на Новый год
Всё произошло возле дома офицерского состава
Площадь возгораний составляет 9351 га
Суд вынес приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
В группе наркоторговцев был только один достигший 18 лет человек
34-летняя женщина отплыла от берега на несколько метров и пропала из вида