В Приангарье следователь погибла в горящем пункте полиции

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении линейного пункта полиции, в результате которого погибла женщина
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 4 июля около 18 часов 10 минут в помещении линейного пункта полиции Тайшетского линейного отдела внутренних дел на транспорте, расположенном на 1 этаже пятиэтажного жилого дома по улице Островского в городе Тулуне, произошло возгорание, в результате которого погиб один из сотрудников линейного отдела – следователь следственной группы. Погибшая задержалась в помещении отдела по окончании рабочего дня. О пожаре она успела сообщить своему коллеге.
По предварительным данным, причиной смерти женщины стало отравление угарным газом.
В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работает следственная группа. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР.
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