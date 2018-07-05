Выпускник забайкальского детсада устроил погром в его здании

Родители двух детей, устроивших погром в детском саду «Ручеёк», компенсировали учреждению 21 тысячу рублей ущерба, сообщил ИА «Чита.Ру» 5 июля глава Краснокаменского района Алексей Заммоев



Вечером 13 июня выпускник детсада и его старший друг забрались внутрь детского сада. Они разбили три стеклянные двери, окно веранды, горшки с цветами, измазали краской для полов детскую горку, перевернули «всё, что было можно» и разорвали дидактическую игрушку. Детей поймала охрана, прибывшая по вызову сторожа, который услышал звук бьющегося стекла.



- Родители ущерб возместили — там 21 тысяча. Сейчас работает комиссия по делам несовершеннолетних. На собрание [детей] пока не вызывали, но наблюдают, — отметил Заммоев.



Глава района уточнил, что оба ребёнка — из благополучных семей, и они раскаялись в содеянном. Детский сад работает в нормальном режиме.



- Всё нормально, дети есть дети. Никакого разгрома — стекло разбили, ну внутри полазили, ну поиграли, — добавил Заммоев.

