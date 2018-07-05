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В Ангарске должница предъявила суду поддельную расписку

Происшествия, 
В Ангарске вынесен приговор в отношении обвиняемой в мошенничестве

Женщина заключила с гражданином договор займа, согласно которому он передал ей в долг беспроцентный заём – 550 тыс. рублей. В установленные договором сроки женщина вернула ему 150 тыс. рублей, а затем платить перестала.

Пострадавший подал исковое заявление в Ангарский городской суд о взыскании денег.

Не желая возвращать долг, женщина изготовила и предоставила суду для приобщения к материалам гражданского дела фиктивную расписку. В ней содержались фальшивые сведения о получении от неё пострадавшим денежных средств в счёт полного досрочного погашения займа.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
мошенничество
 
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