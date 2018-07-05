Женщина рухнула на пол на глазах у продавцов и других покупателей
Как стало известно «Байкал-Daily», в прошлые выходные, когда за окном было около 30 градусов жары, в одном из магазинов Улан-Удэ умерла женщина 30-ти лет.
По словам очевидцев трагедии, женщина совершала покупки и, вероятно, у неё случился сердечный приступ. Она рухнула на пол на глазах продавцов и покупателей.
Приехавшие на место трагедии медики лишь констатировали смерть. Вероятно, на работу сердца повлияла сильная жара.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае этого года произошёл подобный случай в Улан-Удэ. На выходе из магазина возле касс умерла пенсионерка. Сотрудники торгового центра тут же вызвали «скорую», однако жизнь пенсионерки спасти не удалось. Свидетелями гибели стали покупатели магазина, которые бурно обсуждали трагедию в соцсетях.
В Улан-Удэ покупательница умерла в магазине
Происшествия, Фото:
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