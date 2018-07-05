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В Иркутской области отправили в колонию бригадира «чёрных лесорубов»

Происшествия, 
Трое жителей Куйтунского района осуждены за совершение в 2015 году незаконной рубки лесных насаждений

Лесному фонду был причинён ущерб в размере 149 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В ходе судебного следствия было установлено, что местный житель, решив обогатиться за счёт незаконной рубки леса, подыскал себе двоих помощников для заготовки древесины.

Организатор незаконной рубки получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в колонии. Остальные члены бригады осуждены к лишению свободы условно.

Также приговором суда конфискованы в доход государства орудия совершения преступления.
суд черные лесорубы
 
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