В Иркутской области отправили в колонию бригадира «чёрных лесорубов»

Трое жителей Куйтунского района осуждены за совершение в 2015 году незаконной рубки лесных насаждений
Лесному фонду был причинён ущерб в размере 149 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В ходе судебного следствия было установлено, что местный житель, решив обогатиться за счёт незаконной рубки леса, подыскал себе двоих помощников для заготовки древесины.
Организатор незаконной рубки получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в колонии. Остальные члены бригады осуждены к лишению свободы условно.
Также приговором суда конфискованы в доход государства орудия совершения преступления.
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