Причиной пожара могло стать короткое замыкание
В СНТ «Здоровье» Усольского района Иркутской области произошёл крупный пожар.
Сообщение о возгорании в садоводстве поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 3 часа ночи. Когда приехало первое подразделение, пожаром уже были охвачены три дачных участка.
Плотная деревянная застройка и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Ближайший водоисточник находился в полутора километрах от места происшествия.
- Существовала реальная угроза рядом стоящим домам и строениям. Крайне плотная застройка с узкими проездами осложняли нашу работу. Было задействовано большое количество техники для бесперебойной подачи воды, - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Усольского пожарно-спасательного гарнизона Олег Донцов.
Через 40 минут пожарным удалось остановить стремительно распространяющийся огонь. Спасли более десятка надворных построек и рядом стоящих домов.
В результате пожара пострадали 5 дачных участков. По предварительной версии пожар начался в одном из дачных домов в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области сгорели несколько дач
Происшествия, Фото:
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