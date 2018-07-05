В Иркутской области сгорели несколько дач

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Причиной пожара могло стать короткое замыкание



В СНТ «Здоровье» Усольского района Иркутской области произошёл крупный пожар.



Сообщение о возгорании в садоводстве поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 3 часа ночи. Когда приехало первое подразделение, пожаром уже были охвачены три дачных участка.



Плотная деревянная застройка и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Ближайший водоисточник находился в полутора километрах от места происшествия.



- Существовала реальная угроза рядом стоящим домам и строениям. Крайне плотная застройка с узкими проездами осложняли нашу работу. Было задействовано большое количество техники для бесперебойной подачи воды, - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Усольского пожарно-спасательного гарнизона Олег Донцов.



Через 40 минут пожарным удалось остановить стремительно распространяющийся огонь. Спасли более десятка надворных построек и рядом стоящих домов.



В результате пожара пострадали 5 дачных участков. По предварительной версии пожар начался в одном из дачных домов в результате короткого замыкания электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

