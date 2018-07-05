Её сын несколько часов провёл в доме с телом матери
Упала замертво
Как стало известно «Байкал-Daily», 33-летняя жительница села Вахмистрово Тарбагатайского района Бурятии умерла на седьмом месяце беременности. Трагедия произошла на прошлой неделе, 28 июня. Женщина была дома со своим 13-летним сыном и занималась домашними делами.
В какой-то момент ей стало плохо и она упала – остановилось сердце. На помощь поспешил сын, который тут же вызвал «скорую». Однако медики лишь констатировали смерть.
«Одна машина на весь район»
На этом беды не закончились. Тело женщину нужно было увезти в морг, но сделать это удалось не сразу. По словам родственников погибшей, в морге сказали, что в районе только одна специализированная машина для перевозки трупов, и она не может приехать за телом.
Несколько часов сын находился в одном доме с телом матери.
Лишь за 5 тысяч рублей спецавтомобиль смог приехать и увезти тело.
До сих пор выясняют причину смерти
Трагедия произошла неделю назад, однако по словам близких, медики до сих пор не назвали точную причину смерти. Вскрытие не показало никаких явных причин гибели. Будет проведено множество экспертиз, которые помогут установить причину смерти.
По одной версий, осложнение здоровья могла вызвать сильная жара, стоявшая в тот день.
Без матери остались двое детей: шестилетняя дочь и сын. Оправиться от трагедии не может и глава семьи – мужчина по сей день находится в подавленном состоянии.
Беременная жительница Бурятии умерла в сильную жару
Происшествия, Фото:
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