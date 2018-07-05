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В Иркутской области действует 33 лесных пожара

Происшествия, 
Площадь возгораний составляет 9351 га

4 июля в Иркутской области было ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 6470,2 га из которых 1396 га не покрытая лесом площадь. Пять очагов потушено в Братском районе, три - в Тайшетском, два - в Усть-Удинском, и по одному – в Качугском, Киренском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском, Чунском и Осинском районах.

В локализованном состоянии на текущие сутки перешло восемь пожаров, распространение огня остановлено на площади 1747 га лесной территории и 163 га, не покрытых лесом.

В тушении пожаров 4 июля задействовали 137 пожарных-десантников, 206 сотрудников лесной охраны, 395 мобилизованных граждан, 202 единицы наземной техники, четыре вертолёта Ми-8. Авиапатрулирование осуществляло четыре легкомоторных самолёта и три самолёта Ан-2. Общий налёт воздушных судов составил 39 часов 30 минут.

По состоянию на утро 5 июля как действующие зарегистрированы 33 пожара на общей площади 9351 га: по восемь возгораний в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, три – в Братском, два – в Усть-Удинском, по одному – в Жигаловском, Киренском, Нижнеилимском и Чунском районах.

В зоне космомониторинга находятся 44 природных пожара, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 66 556 га, покрытых лесом, и 4780 га не лесной территории: 39 очагов – в Катангском районе и по одному – в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Тулунском и Усть-Удинском районах. В отношении 42 пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии.

Обслуживается два возгорания: в районе посёлков Токма и Бур для ликвидации угрозы населённым пунктам. В тушении пожаров в зоне контроля задействовано 62 пожарных-десантника и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию сегодня затянуло дымом от пожаров из соседних регионов. 
лесные пожары
 
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