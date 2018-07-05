Жительница Бурятии порезала мужа спрятанным под подушкой ножом

Суд вынес приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью



В декабре прошлого года между жительницей Прибайкальского района Бурятии и её сожителем произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина пригрозил женщине убийством и протянул руку к лежащей на кровати подушке, под которой лежал нож.



- Зная об этом и предполагая, что сожитель желает реализовать высказанную угрозу, подсудимая выхватила из-под подушки нож и нанесла один удар в спину, - сообщает пресс-служба суда.



Органом предварительного следствия действия женщины были квалифицированы как покушение на убийство. Но обвиняемая вину не признала, пояснив, что умысла на убийство у неё не было.



Суд согласился с нею, потому что в ином случае после удара женщина могла бы добить потерпевшего, но она вызвала скорую помощь.



Действия подсудимой переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.



Ей дали 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Также женщину обязали встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию, не менять места жительства и работы без уведомления.



Приговор вступил в законную силу, в апелляционном порядке не обжаловался, сообщили в пресс-службе суда.



