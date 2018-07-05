Суд вынес приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
В декабре прошлого года между жительницей Прибайкальского района Бурятии и её сожителем произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина пригрозил женщине убийством и протянул руку к лежащей на кровати подушке, под которой лежал нож.
- Зная об этом и предполагая, что сожитель желает реализовать высказанную угрозу, подсудимая выхватила из-под подушки нож и нанесла один удар в спину, - сообщает пресс-служба суда.
Органом предварительного следствия действия женщины были квалифицированы как покушение на убийство. Но обвиняемая вину не признала, пояснив, что умысла на убийство у неё не было.
Суд согласился с нею, потому что в ином случае после удара женщина могла бы добить потерпевшего, но она вызвала скорую помощь.
Действия подсудимой переквалифицировали на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
Ей дали 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Также женщину обязали встать на учёт в уголовно-исполнительной инспекции, ежемесячно являться на регистрацию, не менять места жительства и работы без уведомления.
Приговор вступил в законную силу, в апелляционном порядке не обжаловался, сообщили в пресс-службе суда.
Жительница Бурятии порезала мужа спрятанным под подушкой ножом
Происшествия, Фото:
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