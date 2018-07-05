В группе наркоторговцев был только один достигший 18 лет человек
Прокуратура Советского района Улан-Удэ направил в суд уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Следственный комитет расследовал уголовное дело организованной преступной группы из четырёх человек, трое из которых - несовершеннолетние. Они обвиняются в сбыте наркотических средств синтетического происхождения через закладки.
- Преступления совершались посредством закладок наркотиков в специально оборудованных тайниках, связь между участниками группы осуществлялась посредством сети Интернет, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Нина Березовская.
Предъявлено обвинение в совершении ряда особо тяжких преступлений: незаконном сбыте организованной группой наркотиков в крупном размере и в легализации доходов, полученных преступным путём.
Банда подростков в Улан-Удэ занималась сбытом синтетики
Происшествия, Фото:
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