Банда подростков в Улан-Удэ занималась сбытом синтетики

Происшествия, Фото: из архива

В группе наркоторговцев был только один достигший 18 лет человек



Прокуратура Советского района Улан-Удэ направил в суд уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков.



Следственный комитет расследовал уголовное дело организованной преступной группы из четырёх человек, трое из которых - несовершеннолетние. Они обвиняются в сбыте наркотических средств синтетического происхождения через закладки.



- Преступления совершались посредством закладок наркотиков в специально оборудованных тайниках, связь между участниками группы осуществлялась посредством сети Интернет, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Нина Березовская.



Предъявлено обвинение в совершении ряда особо тяжких преступлений: незаконном сбыте организованной группой наркотиков в крупном размере и в легализации доходов, полученных преступным путём.

