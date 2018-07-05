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В Иркутской области утонула женщина

Происшествия, 
34-летняя женщина отплыла от берега на несколько метров и пропала из вида

В Иркутской области участились случаи смертей на воде. Так, 3 июля на озере вблизи деревни Новотроицк Тулунского района утонула местная жительница. Это произошло днём во время отдыха. Люди распивали спиртные напитки.

По словам звонившего, 34-летняя женщина решила искупаться. Отплыла от берега на несколько метров и пропала из вида. Мужчина кинулся на помощь, но найти женщину при плохой видимости из-за ила не смог.

Знак о запрете купания находится в 20 метрах от места происшествия.

Тело погибшей было найдено водолазами 4 июля.

Всего с начала купального сезона при различных обстоятельствах на воде в Иркутской области погибло 57 человек, пятеро из них - несовершеннолетние.

На территории области действуют два общественных пляжа - на заливе Якоби и пляж «Еловский пруд» в городе Ангарске. Также 8 пляжей в детских оздоровительных лагерях. Здесь безопасность купания обеспечивают дежурящие матросы-спасатели.

На реках, озёрах и водохранилищах ежедневно работают межведомственные патрульные группы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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