В Иркутской области утонула женщина

34-летняя женщина отплыла от берега на несколько метров и пропала из вида



В Иркутской области участились случаи смертей на воде. Так, 3 июля на озере вблизи деревни Новотроицк Тулунского района утонула местная жительница. Это произошло днём во время отдыха. Люди распивали спиртные напитки.



По словам звонившего, 34-летняя женщина решила искупаться. Отплыла от берега на несколько метров и пропала из вида. Мужчина кинулся на помощь, но найти женщину при плохой видимости из-за ила не смог.



Знак о запрете купания находится в 20 метрах от места происшествия.



Тело погибшей было найдено водолазами 4 июля.



Всего с начала купального сезона при различных обстоятельствах на воде в Иркутской области погибло 57 человек, пятеро из них - несовершеннолетние.



На территории области действуют два общественных пляжа - на заливе Якоби и пляж «Еловский пруд» в городе Ангарске. Также 8 пляжей в детских оздоровительных лагерях. Здесь безопасность купания обеспечивают дежурящие матросы-спасатели.



На реках, озёрах и водохранилищах ежедневно работают межведомственные патрульные группы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

