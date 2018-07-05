У жителей Иркутской области изъяли более 3 тысяч единиц оружия

В настоящее время в собственности у жителей Иркутской области находится более 150 тысяч единиц гражданского оружия.



С начала этого года условия хранения оружия проверены у 40 тысяч владельцев. Составлено около 3 тысяч административных протоколов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.



За различные нарушения правил хранения и использования оружия у жителей Иркутской области изъято 3128 единиц оружия, в основном гладкоствольного (1803 единицы), 589 оружия ограниченного поражения, 366 нарезного, 370 газового и 2720 штук патронов различного калибра.



За различные нарушения аннулировано 611 лицензий и разрешений на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия.



Сотрудники Росгвардии ещё раз напоминают владельцам оружия, что оружие и патроны должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ посторонних лиц. Оружие должно содержаться в запертых на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.



Обязательным условием является раздельное хранение оружия и патронов в отдельных сейфах, металлических шкафах или ящиках, ключи от которых должны храниться в недоступном для посторонних, в особенности для детей месте.



