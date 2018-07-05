Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк
МВД России направило в Бурятию комиссию Главного управления собственной безопасности (ГУСБ). Она займётся проверкой информации о пытках, в которых обвиняют полицейских.
- Комиссия ГУСБ МВД России направлена в Бурятию для проверки информации о возможной причастности сотрудников органов внутренних дел региона к должностным преступлениям, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе выезда комиссия всесторонне изучит и проверит все имеющиеся материалы, в том числе жалобы граждан и публикации в средствах массовой информации.
- В случае установления в действиях сотрудников полиции нарушений законодательства и ведомственных нормативных актов виновные должностные лица и их руководители будут привлечены к ответственности, - добавила Ирина Волк.
Как сообщал «Байкал-Daily», о ряде вопиющих случаев смертей жителей Бурятии после задержания полицейскими на прошлой неделе рассказал Лайф.
Комиссия МВД России проверит полицейских Бурятии на пытки
Происшествия, Фото:
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