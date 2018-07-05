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Мошенница из Ангарска пыталась обмануть и суд

Происшествия, 
Она не смогла вовремя отдать полмиллиона рублей и предоставила суду фиктивную расписку

Женщина заключила со знакомым договор займа, согласно которому он дал ей без процентов 550 тысяч рублей. В установленные договором сроки женщина вернула ему 150 тысяч рублей, а в последующем от исполнения обязательств по договору в полном объёме уклонилась.

Пострадавший подал иск о взыскании денег в Ангарский городской суд. 

Не желая возвращать долг, женщина изготовила и предоставила суду фиктивную расписку, содержащую недостоверные сведения о получении от неё пострадавшим полную сумму.    

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

мошенничество
 
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