Мошенница из Ангарска пыталась обмануть и суд

Она не смогла вовремя отдать полмиллиона рублей и предоставила суду фиктивную расписку



Женщина заключила со знакомым договор займа, согласно которому он дал ей без процентов 550 тысяч рублей. В установленные договором сроки женщина вернула ему 150 тысяч рублей, а в последующем от исполнения обязательств по договору в полном объёме уклонилась.



Пострадавший подал иск о взыскании денег в Ангарский городской суд.



Не желая возвращать долг, женщина изготовила и предоставила суду фиктивную расписку, содержащую недостоверные сведения о получении от неё пострадавшим полную сумму.



Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



