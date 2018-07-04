Депутаты Забайкалья поддержали отмену жестких ограничений на время продажи спиртного

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в среду сразу в двух чтениях приняли законопроект, который отменяет действовавший в регионе с 2015 года запрет на продажу спиртного с 20:00 до 11:00.
Новый документ позволит торговать алкоголем на шесть часов дольше - с 08:00 до 23:00, сообщили ТАСС в аппарате Заксобрания.
- Законопроект принят сразу в двух чтениях - первом и втором окончательном. Документ вступит в силу после официальной публикации, - сказали в аппарате парламента. В ходе прений против отмены временных ограничений выступили представители КПРФ и ЛДПР, по мнению которых снятие запретов может привести к большей алкоголизации населения.
Запрет на продажу спиртного с 20:00 до 11:00 был введен в Забайкалье с 1 января 2015 года по инициативе бывшего главы региона Константина Ильковского. Тогда тот же состав законодательного собрания поддержал эту меру. Однако, как отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту, «ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции не достигло цели - снижения масштабов уровня алкоголизации населения».
По мнению авторов законопроекта, после введения ограничений значительная часть торговли спиртным ушла на теневой рынок, а употребление населением суррогатов возросло.
- Наличие в обороте нелегальной и неучтенной алкогольной продукции наносит ущерб бюджету Забайкальского края в виде недополученных акцизов. По оценке региональных торговых сетей, бюджет края только в 2018 году недополучил 65 млн рублей налогов, - отмечается в пояснительной записке.
Помимо этого, после введения жестких ограничений на торговлю спиртным в Забайкалье возросло количество баров, рюмочных, кафе и других предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию.
- В этих торговых точках происходят многочисленные нарушения законодательства. В частности, продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, продажа алкогольной продукции на вынос, - добавили в региональном парламенте.
Ранее сообщалось, что уровень алкоголизации в Забайкалье почти на 10% превышает общероссийский показатель. По данным регионального Минздрава, в крае ежегодно регистрируют около 23 тыс. пациентов с наркологическими расстройствами - это 2% от общей численности населения региона. Почти 75% из них страдают синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами, сообщает ТАСС.
Депутаты Забайкалья поддержали отмену жестких ограничений на время продажи спиртного
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