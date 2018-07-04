Квартирный вор в Иркутске обманул проснувшегося хозяина

Мужчине это дало возможность на время скрыться



В октябре прошлого года ранее неоднократно судимый иркутянин ночью перелез через забор частного дома по улице Багратиона. Обойдя дом, увидел, что приоткрыта форточка окна комнаты на первом этаже.



Открыв полностью форточку, квартирный вор проник в дом, убедился, что хозяева спят. Собрал куртку, сотовый телефон. В этот момент проснулся хозяин дома.



Понимая, что хозяин ещё не успел осознать причину его нахождения в комнате, незваный гость сказал, что в дом якобы проникли другие лица. Сказав потерпевшему: «Я их задержал, пошли, покажу», быстро вылез через форточку на улицу и скрылся.



За совершение кражи с учётом ранее вынесенного приговора мужчине назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

