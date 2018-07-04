В Иркутской области действует 40 лесных пожаров

Пожары пятого класса опасности действуют в двух районах
За прошедшие сутки в Иркутской области потушено 28 лесных пожаров, на общей площади 2161,7 га., сообщает пресс-служба правительства.
Пять возгораний было потушено в Нижнеилимском районе, четыре в Казачинско-Ленском, по три в Братском, Усть-Удинском, Тайшетском и Чунском, два в Нижнеудинском районе и по одному в Жигаловском, Усть-Илимском, Киренском, Куйтунском и Тулунском районах.
- В тушении пожаров было задействовано 172 пожарных-десантника, 283 сотрудника лесной охраны, 400 мобилизованных граждан, 235 единиц наземной техники, три вертолёта Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолёта Ан-2 и шесть легкомоторных самолётов. Общий налёт воздушных судов составил 54 часа 20 минут, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области.
По состоянию на утро 4 июля, зарегистрировано 40 действующих лесных пожаров на общей площади 10 996 га.: девять возгораний в Усть-Кутском районе, четыре в Усть-Удинском, по три - в Киренском, Нижнеилимском и Усть-Илимском, по два - в Жигаловском, Нижнеудинском и Братском районах. По одному возгоранию действует в Качугском, Тайшетском и Осинском районах.
- В зоне космомониторинга действует 43 природных пожара, все они возникли из-за сухих гроз. Общая площадь этих пожаров составляет 53 657 га., покрытых лесом, и 4194 га. не лесной территории: 38 пожаров в Катангском районе и по одному в Нижнеудинском, Тулунском, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском и Бодайбинском районах. В отношении этих пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии, - уточняют в правительстве.
Обслуживается два таких очага в Катангском районе. В тушении пожаров в зоне контроля задействовано 10 парашютистов-десантников, 17 сотрудников лесной охраны и 10 мобилизованных граждан, используется 8 единиц техники.
Сегодня чрезвычайный – пятый – класс пожарной опасности установился на территории Тайшетского и Братского районов. Высокий – четвёртый – класс – в Нижнеудинском, Чунском, Усть-Илимском Усть-Кутском, Киренском, Казачинско-Ленском и Жигаловском районах. Третий класс действует в Тулунском, Куйтунском, Заларинском, Черемховском и Качугском районах.
В Иркутской области действует 40 лесных пожаров
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