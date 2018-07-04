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В Бурятии поймали «чёрного лесоруба» на тракторе

В Бурятии поймали «чёрного лесоруба» на тракторе
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Он незаконно рубил сосны

29 июня государственный лесной инспектор в ходе патрулирования обнаружил незаконную рубку на территории Кижингинского лесничества.

На месте был задержан 46-летний житель посёлка Ушхайта. Он, не имея правоустанавливающих документов, незаконно заготовил более 4,5 кубометров сосны. Своими действиями лесоруб причинил ущерб лесному фонду в размере более 37 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.

С места рубки изъята незаконно заготовленная древесина, бензопила «Штиль» и трактор МТЗ-82.




В отношении гражданина составлен протокол о лесонарушении. Все материалы переданы в отдел полиции по Кижингинскому району.

За незаконную рубку леса предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44.

черные лесорубы
 
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