Читинцу дали пожизненное за убийство 8 человек из национальной ненависти

Он расстреливал людей из пистолета и автомата Калашникова, поджигал дома бензином
45-летнего читинца приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство восьмерых человек, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.
- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство восьми лиц, совершенное по мотивам национальной ненависти), ч. 3 ст. 30 п. п. «а», «в», «е», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство семи лиц, в том числе в отношении малолетнего, общеопасным способом, по мотивам национальной ненависти), ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение огнестрельного нарезного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ),п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ (совершение разбойного нападения в особо крупном размере), - уточняют в Следкоме.
Мужчина в течение десяти лет на территории Читы и в пригороде убивал людей и совершал покушения на убийства выходцев из среднеазиатских республик, а также других лиц, входящих в их окружение. Практически во всех случаях мотивами преступлений являлась национальная ненависть.
Со своими жертвами он расправлялся с помощью пистолета ИЖ-79, переделанного для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, автомат Калашникова.
Убивать он начал с июля 2006. Тогда около транспортной развязки дорог «Чита-Хабаровск» и «Чита-Забайкальск» Краснояров застрелил из пистолета двух мужчин, торгующих фруктами, в мае 2013 года в посёлке Песчанка из автомата Калашникова застрелил четырёх человек и ранил одного, которому удалось выжить.
- Ей в марте исполнилось 18, 16 марта. А 28 мая он её убил. Мне его жалко. Просто жалко и всё. Жалко, потому что у него ребёнок, семья у него. Я посмотрю, каково им будет, - рассказывала тогда в сюжете «ГТРК Чита» мать убитой девушки Антонина Черепанова.
Её дочь подрабатывала официанткой и в ту ночь она помогала матери и сестре. Убийца не пожалел никого. Тогда его жертвами стали гражданин Узбекистана, две русских девушки и их сосед.
В ноябре и декабре 2013 года обвиняемый, вооружённый пистолетом, дважды нападал в Чите на торговцев фруктами, тяжело ранив при этом одного из них. По счастливой случайности, обоим потерпевшим удалось выжить.
В первых числах января 2014 года в Чите убийца вновь напал на продавца фруктового киоска и четырьмя выстрелами в упор из пистолета убил его на месте. В июле 2016 года в Чите он застрелил из пистолета во дворе по улице Гагарина в Чите байкера.
- Кроме того, июле 2012 года в Чите обвиняемый, используя бутылки с бензином, поджёг один из частных домов в Чите, где проживала цыганская семья, открыл огонь на поражение по силуэтам людей, пытавшихся потушить огонь, ранив хозяина дома в шею, а его 11-летнюю дочку в руку, - сообщает в СКР.
Зимой 2014 года преступник в составе ОПГ, вооружённый автоматом Калашникова, напал на жителя Читы, прострелил ему обе ноги, и украл свыше 6,5 миллионов рублей.
- Установить причастность обвиняемого к серии совершенных им особо тяжких преступлений удалось в августе 2016 года. В ходе расследования уголовного дела установлены «схроны», оборудованные обвиняемым в лесу и по месту работы. Здесь были обнаружены и изъяты пригодные для использования два автомата Калашникова, два пистолета ИЖ-79, переделанные под стрельбу боевыми патронами, пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемёт ПП-93, обрез охотничьего ружья 12 калибра, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями, также большое количество патронов к вышеуказанному оружию, - поясняют следователи.
В ходе следствия проведено свыше 150 судебных экспертиз, допрошено более 700 свидетелей. Сам читинец с момента его ареста заявлял о своей непричастности к совершенным преступлениям, неоднократно заявлял алиби, которые проверялись следователями и подтверждения не нашли.
Читинцу дали пожизненное за убийство 8 человек из национальной ненависти
Происшествия, Фото:
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