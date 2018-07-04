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19 детей выпали из окон в Иркутской области

19 детей выпали из окон в Иркутской области
Происшествия, 
Летом значительно увеличивается количество случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажных домов

С начала года в Иркутской области зафиксировано 19 таких инцидентов. В результате двое детей погибли, остальные получили различные травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Чтобы в очередной раз напомнить о мерах безопасности, крупнейшая компания по производству пластиковых окон в Восточной Сибири изготовила специальные тематические листовки, которые будут распространяться в Иркутске, Ангарске, а также в Улан-Удэ.

По замыслу инициаторов проекта, такая мера должна в очередной раз акцентировать внимание на исключительной роли самих родителей, важности их контроля и постоянной бдительности в теплое время года.

По данным ГУ МВД России по Иркутской области за последние два с половиной года в регионе произошло 86 выпадений детей и окон, 6 привели к летальному исходу. Четверть трагических случаев сопряжены с москитной сеткой. Основными причинами подобных происшествий являются ослабленное внимание взрослых, а также создание условий свободного попадания ребёнка на подоконник или балкон.

Как сообщал «Байкал-Daily», всплеск подобных происшествий в последнее время зафиксирован и в Улан-Удэ. Недавно с четвёртого этажа выпал 1,2-годовалый мальчик – удивительно, но ребёнок отделался испугом.

падение
 
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