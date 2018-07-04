19 детей выпали из окон в Иркутской области

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Следователи проверяют ЧП с массовым отравлением на молодёжном форуме «Байкал» Происшествия, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией участников форума, который проводится на территории Ольхонского района