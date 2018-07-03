В Бурятии от лица Роспотребнадзора действуют мошенники

Они просят перевести деньги



В Бурятии вновь возобновились случаи мошенничества, когда от имени должностных лиц управления неизвестные обращаются в различные учреждения и организации. Мошенники просят предоставить им деньги, в том числе путём перечисления на счета телефонов.



- Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер, - предупреждают в Роспотребнадзоре. - При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.

