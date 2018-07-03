Они просят перевести деньги
В Бурятии вновь возобновились случаи мошенничества, когда от имени должностных лиц управления неизвестные обращаются в различные учреждения и организации. Мошенники просят предоставить им деньги, в том числе путём перечисления на счета телефонов.
- Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер, - предупреждают в Роспотребнадзоре. - При возникновении подобных ситуаций настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.
В Бурятии от лица Роспотребнадзора действуют мошенники
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они просят перевести деньги
Стали известны подробности ЧП с 5-летним мальчиком в Бурятии
Снижению способствует ремонт автодорог, заявляют в минтрансе
Автоледи не заметила притормаживающий автомобиль и врезалась в него
45-летний читинец приговорён к пожизненному лишению свободы за серию убийств
Мальчику проводят экстренную сложную операцию
Мужчина осуждён за незаконное изготовление оружия
Люди спускались друг за другом и погибали
Ущерб был оценён более чем в 100 тысяч рублей
Незаконные рубки выявили в Заиграевском районе
Мужчины хотели заработать на сдаче незаконно напиленного леса
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади около 25 га
Женщину проговорили к 2 годам условно
Авария произошла перед светофором
Проводится расследование