В Бурятии снижается аварийность на дорогах

Снижению способствует ремонт автодорог, заявляют в минтрансе



В Бурятии в течение протяжении 5 лет с 2013 года по настоящее время наблюдается тенденция снижения показателей аварийности. Об этом сообщает минтранс республики.



В 2017 году по сравнению с 2013 годом количество ДТП снизилось на 26,7% (было 1596, стало 1170).



Число погибших людей снизилось на 48,5% (2013 – 237, 2017 – 122 погибших).



Число раненых людей снизилось на 21,9% (2013 – 1932, 2017 – 1509)



Снижение количества ДТП на автодорогах федерального значения произошло на 7%, регионального значения на 9,9%, увеличение количества ДТП на автодорогах местного значения в районах республики на 11,5%.



Положительные результаты удалось достичь за счёт комплексного подхода к проблемам безопасности дорожного движения, заявляют в минтрансе Бурятии.



Так, были сформированы комиссии по повышению безопасности дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. Общий контроль за работой комиссий ведёт глава Алексей Цыденов.



Был также проведён общий анализ аварийности на автомобильных дорогах, определены точки повышенной опасности. По результатам анализа в Бурятии было выявлено 27 аварийно-опасных участков автомобильных дорог (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий).

