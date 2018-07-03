Снижению способствует ремонт автодорог, заявляют в минтрансе
В Бурятии в течение протяжении 5 лет с 2013 года по настоящее время наблюдается тенденция снижения показателей аварийности. Об этом сообщает минтранс республики.
В 2017 году по сравнению с 2013 годом количество ДТП снизилось на 26,7% (было 1596, стало 1170).
Число погибших людей снизилось на 48,5% (2013 – 237, 2017 – 122 погибших).
Число раненых людей снизилось на 21,9% (2013 – 1932, 2017 – 1509)
Снижение количества ДТП на автодорогах федерального значения произошло на 7%, регионального значения на 9,9%, увеличение количества ДТП на автодорогах местного значения в районах республики на 11,5%.
Положительные результаты удалось достичь за счёт комплексного подхода к проблемам безопасности дорожного движения, заявляют в минтрансе Бурятии.
Так, были сформированы комиссии по повышению безопасности дорожного движения на региональном и муниципальном уровнях. Общий контроль за работой комиссий ведёт глава Алексей Цыденов.
Был также проведён общий анализ аварийности на автомобильных дорогах, определены точки повышенной опасности. По результатам анализа в Бурятии было выявлено 27 аварийно-опасных участков автомобильных дорог (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий).
В Бурятии снижается аварийность на дорогах
Происшествия, Фото:
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