Несчастный случай произошёл со строителем, который во время ливня 2 июля в Иркутске погиб возле электрощита, сообщила на брифинге 3 июля заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Елена Фёдорова
- Один несчастный случай был на стройке. Скорее всего, он связан с ливнем, — отметила Фёдорова.
2 июля телеканал «Россия 1» в передаче «Вести Иркутск» сообщил о смерти строителя на улице Мамина-Сибиряка. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти 25-летнего мужчину, сообщает ircity.ru.
Вечером 2 июля затопило более 20 улиц города, в том числе Байкальскую и Ленина, рядом с администрацией Иркутска, также здание аэропорта Иркутска. Кроме того, из-за ливня обрушился потолок на первом этаже в ТРК «Сильвермолл».
Строитель погиб во время ливня в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Несчастный случай произошёл со строителем, который во время ливня 2 июля в Иркутске погиб возле электрощита, сообщила на брифинге 3 июля заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Елена Фёдорова
Волонтеры просят помочь в поисках 53-летней Римы Олейник
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией участников форума, который проводится на территории Ольхонского района
Они просят перевести деньги
Стали известны подробности ЧП с 5-летним мальчиком в Бурятии
Снижению способствует ремонт автодорог, заявляют в минтрансе
Автоледи не заметила притормаживающий автомобиль и врезалась в него
45-летний читинец приговорён к пожизненному лишению свободы за серию убийств
Мальчику проводят экстренную сложную операцию
Мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве
Мужчина осуждён за незаконное изготовление оружия
Люди спускались друг за другом и погибали
Ущерб был оценён более чем в 100 тысяч рублей
Незаконные рубки выявили в Заиграевском районе
Мужчины хотели заработать на сдаче незаконно напиленного леса