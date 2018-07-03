Строитель погиб во время ливня в Иркутске

Несчастный случай произошёл со строителем, который во время ливня 2 июля в Иркутске погиб возле электрощита, сообщила на брифинге 3 июля заммэра-председатель комитета городского обустройства администрации Елена Фёдорова



- Один несчастный случай был на стройке. Скорее всего, он связан с ливнем, — отметила Фёдорова.



2 июля телеканал «Россия 1» в передаче «Вести Иркутск» сообщил о смерти строителя на улице Мамина-Сибиряка. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти 25-летнего мужчину, сообщает ircity.ru.



Вечером 2 июля затопило более 20 улиц города, в том числе Байкальскую и Ленина, рядом с администрацией Иркутска, также здание аэропорта Иркутска. Кроме того, из-за ливня обрушился потолок на первом этаже в ТРК «Сильвермолл».

