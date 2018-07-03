03 Июля

02 Июля

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53-летнюю жительницу Воронежа ищут в Бурятии

Происшествия, 
Волонтеры просят помочь в поисках 53-летней Римы Олейник

Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в понедельник, 2 июля. Связь с женщиной родные потеряли еще в 2017 году. С этого момента о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Римы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Сообщается также, что она может находиться в рабочем поселке Северомуйск в Муйском районе Бурятии.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Нужны добровольцы, есть задачи по поиску, сообщает vrn.kp.ru.
поисковая операция
 
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