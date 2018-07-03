Следователи проверяют ЧП с массовым отравлением на молодёжном форуме «Байкал»

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания острой кишечной инфекцией участников форума, который проводится на территории Ольхонского района



По данным СМИ, речь идёт о международном форуме «Байкал».



После поступления информации об обращениях за медицинской помощью участников форума с симптомами кишечной инфекции специалисты Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место для установления причин.



Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области организован полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. На территории проводится обследование помещений, где располагаются участники форума, пищеблока, отобраны пробы воды, пищевых продуктов, биоматериала.



На сегодняшний день состояние обратившихся за медицинской помощью удовлетворительное, клинические проявления заболевания отсутствуют.



Для консультативной помощи и уточнения диагноза на месте работают врачи-инфекционисты.



Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Эпидемиологическое расследование продолжается, сообщает пресс-служба управления.



По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



По прибытию на турбазу стало известно, что общее количество обратившихся за медицинской помощью возросло до 20 человек. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, от госпитализации отказались.



Следователи производят осмотры помещений, опрашивают участников форума, работников турбазы, на территории которой расположились участники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

