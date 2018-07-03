Руководство учреждения в Бурятии собрало миллион с подчинённых

Мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве



Баргузинский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело жителей села Курумкан. Они обвинялись в мошенничестве группой лиц с использованием служебного положения особо крупном размере.



С декабря 2011 года по январь 2016 года подсудимые получили от своих шести работников на общую сумму более 1 миллиона рублей. Кроме этого, подсудимая получила в одиночку ещё 44 тысячи рублей.



Вина фигурантов дела была полностью подтверждена доказательствами и суд признал их виновными. Мужчине дали 5 лет условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 100 тысяч рублей. А также лишили права занимать должности государственной службы на 3 года.



Подсудимую приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 200 тысяч рублей. И тоже лишили права занимать должности государственной службы и в органах местного самоуправления на 3 года.



Приговор обжалован, в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.

