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В Ангарске осудили оружейника – самоучку

Происшествия, 
Мужчина осуждён за незаконное изготовление оружия

В ноябре 2016 года мужчина в своей квартире в Ангарске изготовил огнестрельное оружие, переделав сигнальный пистолет. С этой целью он заменил штатный ствол (имитатор с заглушкой, препятствующей производству выстрела пулевым снарядом) на ствол самодельного изготовления.

Кроме того, в ноябре 2016 года он подобным образом изготовил ещё и газовое оружие. В результате замены стволов сигнальный пистолет стал пригоден для стрельбы газовыми и холостыми пистолетными патронами.

Преступления были пресечены сотрудниками УФСБ.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, согласился на рассмотрение уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без исследования доказательств в общем порядке.

Судом признал его виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

суд оружие
 
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