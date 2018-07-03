В Ангарске осудили оружейника – самоучку

Мужчина осуждён за незаконное изготовление оружия



В ноябре 2016 года мужчина в своей квартире в Ангарске изготовил огнестрельное оружие, переделав сигнальный пистолет. С этой целью он заменил штатный ствол (имитатор с заглушкой, препятствующей производству выстрела пулевым снарядом) на ствол самодельного изготовления.



Кроме того, в ноябре 2016 года он подобным образом изготовил ещё и газовое оружие. В результате замены стволов сигнальный пистолет стал пригоден для стрельбы газовыми и холостыми пистолетными патронами.



Преступления были пресечены сотрудниками УФСБ.



В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью, согласился на рассмотрение уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, без исследования доказательств в общем порядке.



Судом признал его виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



