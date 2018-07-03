Два забайкальца получили сроки за три сосны

Мужчины хотели заработать на сдаче незаконно напиленного леса



Хилокский районный суд Забайкальского края признал двух местных жителей виновными в незаконной рубке группой лиц лесных насаждений в значительном размере.



В ноябре прошлого года мужчины двуручной пилой незаконно спилили в лесу три сосны объёмом 1,23 кубометров. Лес они намеревались сбыть в один из пунктов приёма древесины.



- Однако во время транспортировки незаконного заготовленной древесины через путепровод на железной дороге они были задержаны сотрудниками транспортной полиции, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Сумма причинённого ими государственному лесному фонду ущерба составила 12 тысяч рублей.



Суд назначил им по 2 года лишения свободы условно, установив испытательный срок.



Кроме того, удовлетворены исковые требования Читинского транспортного прокурора о взыскании с осуждённых суммы ущерба.

