За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров на общей площади около 25 га
Три из них действовали в Северо-Байкальском районе, один на территории Забайкальского национального парка. В результате ликвидировано два очага на севере, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
По состоянию на 0.00 часов, продолжаются работы по тушению очага возгорания в Забайкальском национальном парке и в Северо-Байкальском районе. Площадь действующих очагов на конец суток составляет около 15 га.
Всего за сутки на тушении работало более 90 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов и привлеченных лиц. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии тушат лесной пожар в нацпарке
Происшествия, Фото:
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