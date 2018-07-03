Женщину проговорили к 2 годам условно
Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, которая присвоила чужое имущество с использованием служебного положения.
Женщину временно на месяц, на время отсутствия основного работника, приняли в прошлом году на должность начальника отделения почтовой связи в Иркутске.
В течение всего периода работы женщина присваивала полученные от покупателей деньги. С продаж она похитила 17,1 тысячи рублей, платежи от адресатов за услуги почтовой связи – 41,7 тысячи рублей.
Приговором подсудимой назначено 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Начальник отделения почты в Иркутске присваивала платежи клиентов
Происшествия, Фото:
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