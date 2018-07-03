Начальник отделения почты в Иркутске присваивала платежи клиентов

Женщину проговорили к 2 годам условно



Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор местной жительнице, которая присвоила чужое имущество с использованием служебного положения.



Женщину временно на месяц, на время отсутствия основного работника, приняли в прошлом году на должность начальника отделения почтовой связи в Иркутске.



В течение всего периода работы женщина присваивала полученные от покупателей деньги. С продаж она похитила 17,1 тысячи рублей, платежи от адресатов за услуги почтовой связи – 41,7 тысячи рублей.



Приговором подсудимой назначено 2 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

