Глава села в Бурятии украла 93 тысячи из бюджета

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Проводится расследование



Следственным комитетом по Бурятии возбуждено уголовное дело на главу сельского поселения за мошенничество - по факту хищения из бюджета поселения.



- По данным следствия, женщина, будучи главой МО СП «Дырестуйское» Джидинского района в феврале-апреле 2018 года, используя своё служебное положение, похитила из бюджета поселения денежные средства в размере около 93 тысяч рублей, которые использовала в дальнейшем по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Сейчас ведётся расследование. Сыщики выясняют все обстоятельства кражи бюджетных денег.





