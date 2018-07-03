Проводится расследование
Следственным комитетом по Бурятии возбуждено уголовное дело на главу сельского поселения за мошенничество - по факту хищения из бюджета поселения.
- По данным следствия, женщина, будучи главой МО СП «Дырестуйское» Джидинского района в феврале-апреле 2018 года, используя своё служебное положение, похитила из бюджета поселения денежные средства в размере около 93 тысяч рублей, которые использовала в дальнейшем по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Сейчас ведётся расследование. Сыщики выясняют все обстоятельства кражи бюджетных денег.
Глава села в Бурятии украла 93 тысячи из бюджета
Происшествия, Фото:
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