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Глава села в Бурятии украла 93 тысячи из бюджета

Глава села в Бурятии украла 93 тысячи из бюджета
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Проводится расследование

Следственным комитетом по Бурятии возбуждено уголовное дело на главу сельского поселения за мошенничество - по факту хищения из бюджета поселения.

- По данным следствия, женщина, будучи главой МО СП «Дырестуйское» Джидинского района в феврале-апреле 2018 года, используя своё служебное положение, похитила из бюджета поселения денежные средства в размере около 93 тысяч рублей, которые использовала в дальнейшем по своему усмотрению, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Сейчас ведётся расследование. Сыщики выясняют все обстоятельства кражи бюджетных денег.


мошенничество
 
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