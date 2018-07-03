Её приговорили к 7 годам условно
Вечером 23 сентября прошлого года 50-летняя жительница Якутска у себя дома выпивала со своей знакомой, которая пришла в гости со своим пятилетним сыном. В какой-то момент мальчик начал капризничать и проситься домой, мешая продолжать застолье.
Недолго думая, женщина взяла ребёнка на руки, вышла на балкон кухни и, перекинув его через бордюр балкона, сбросила с высоты второго этажа. Удар о землю при падении смягчили кусты, мальчик получил ссадины, ушибы и кровоподтёки.
Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
Позже следователи установили, что высота, с которой был сброшен ребёнок, составляет 6 метров 50 сантиметров.
Злоумышленницу задержали и заключили под стражу. При этом свою вину женщина не признала, потому что не хотела убивать мальчика. Она утверждала, что играла с ребёнком.
- Однако следствием собраны доказательства, которые подтвердили её умысел, направленный на лишение мальчика жизни. Приговором Якутского городского суда подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - сообщают в пресс-служба СУ СКР по Якутии.
Мать мальчика была подвергнута административному наказанию.
Пьяная якутянка выбросила с балкона 5-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
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