В Иркутской области отравились 20 участников форума

Происшествия, Фото: СУ СКР по Ирк. обл.

Следователи и Роспотребнадзор проводят проверку



20 участников молодёжного форума, проходящего в эти дни на одной из турбаз в Ольхонском районе Иркутской области отравились. Следственный комитет проводит доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Сначала сообщалось об 11-ти отравившихся, однако на момент прибытия следователей СКР и специалистов Роспотребнадзора число больных увеличилось до 20 человек. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, от госпитализации отказались.



- Следователи производят осмотры помещений, опрашивают участников форума, работников турбазы, на территории которой расположились участники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

