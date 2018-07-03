Следователи и Роспотребнадзор проводят проверку
20 участников молодёжного форума, проходящего в эти дни на одной из турбаз в Ольхонском районе Иркутской области отравились. Следственный комитет проводит доследственную проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сначала сообщалось об 11-ти отравившихся, однако на момент прибытия следователей СКР и специалистов Роспотребнадзора число больных увеличилось до 20 человек. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, от госпитализации отказались.
- Следователи производят осмотры помещений, опрашивают участников форума, работников турбазы, на территории которой расположились участники. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутской области отравились 20 участников форума
Происшествия, Фото:
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