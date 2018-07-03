В Забайкалье утонули двое мужчин

Следователи проводят доследственную проверку



30 июня около 18 часов в полицию сообщили, что в реке Ингода посёлка Атамановка Забайкальского края утонули двое мужчин. Следственный комитет начал доследственную проверку.



- По предварительным данным, инцидент произошёл в месте слияния рек Ингода и Никишиха около 17 часов 20 минут. 33-летний мужчина купался в реке и начал тонуть. Его бросился спасать 27-летний мужчина, отдыхавший в другой компании неподалёку. В результате утонули оба. Позднее тела мужчин были обнаружены спасателями, - сообщают в пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому края.



Сыщики осмотрели место трагедии, провели другие процессуальные действия. Тела мужчин направлены на судебно-медицинские экспертизы. Опрошены очевидцы происшествия.



- В настоящее время следствие рассматривает в качестве основной версии инцидента несчастный случай, однако процессуальное решение будет принято только после детального выяснения обстоятельств произошедшего, - заключают в Следкоме.





