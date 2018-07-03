Инцидент произошёл в Октябрьском районе
Ночью 2 июля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ в СНТ «Строитель» на улице Подорожная горит баня.
Огонь полностью уничтожил строение. Пламя потушили за 35 минут шесть человек и три единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Улан-Удэ сгорела баня
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