В Бурятии военнослужащего на «Ауди» осудили за нетрезвое вождение

Дальневосточному сержанту вынесли приговор



5 февраля 2018 года военнослужащий по контракту войсковой части, дислоцированной в поселке Онохое, мужчина, будучи пьяным повторно, управлял автомобилем «Ауди А6».



Солдат признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 2 года , сообщает DEITA.RU со ссылкой на ВСУ по ВВО.

