Дальневосточному сержанту вынесли приговор
5 февраля 2018 года военнослужащий по контракту войсковой части, дислоцированной в поселке Онохое, мужчина, будучи пьяным повторно, управлял автомобилем «Ауди А6».
Солдат признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управления транспортными средствами на срок 2 года , сообщает DEITA.RU со ссылкой на ВСУ по ВВО.
В Бурятии военнослужащего на «Ауди» осудили за нетрезвое вождение
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