В Бурятии двух детей на плоту унесло в открытый Байкал

Двух подростков на самодельном плоту унесло на полкилометра от берега в Северо-Байкальском районе



Инспекторы ГИМС МЧС России по Бурятии доставили мальчиков на берег, где с ними была проведена профилактическая беседа.



О том, что двоих детей на плоту уносит в открытый Байкал, сообщил в единую дежурно-диспетчерскую службу очевидец. На место сразу же выехали государственные инспекторы, которые отбуксировали самодельный плот с горе-мореплавателями на берег.



- Вместе с сотрудниками полиции мы их привезли к себе, напоили чаем, показали свой матросский уголок, - рассказал старший госинспектор Северобайкальского инспекторского участка ГИМС Виктор Кузнецов. – Но самое главное, объяснили всю опасность таких самостоятельно изготовленных плавсредств.



Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к родителям: безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас, сообщает пресс-служба управления.

