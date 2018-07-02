Двух подростков на самодельном плоту унесло на полкилометра от берега в Северо-Байкальском районе
Инспекторы ГИМС МЧС России по Бурятии доставили мальчиков на берег, где с ними была проведена профилактическая беседа.
О том, что двоих детей на плоту уносит в открытый Байкал, сообщил в единую дежурно-диспетчерскую службу очевидец. На место сразу же выехали государственные инспекторы, которые отбуксировали самодельный плот с горе-мореплавателями на берег.
- Вместе с сотрудниками полиции мы их привезли к себе, напоили чаем, показали свой матросский уголок, - рассказал старший госинспектор Северобайкальского инспекторского участка ГИМС Виктор Кузнецов. – Но самое главное, объяснили всю опасность таких самостоятельно изготовленных плавсредств.
Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к родителям: безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас, сообщает пресс-служба управления.
В Бурятии двух детей на плоту унесло в открытый Байкал
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Двух подростков на самодельном плоту унесло на полкилометра от берега в Северо-Байкальском районе
Причиной мог стать сильный ливень, который прошёл днём
Следователи завершили расследование резонансного уголовного дела об убийстве бурятского борца Юрия Власко
ДТП произошло в воскресенье в Сотниково
Вечером 1 июля на трассе Р-255 в районе села Еловка Тайшетского района сгорел гружённый кругляком лесовоз
Пьяный водитель пытался совершить обгон
Проблема фитнес-инструкторов без образования становится в Бурятии всё более болезненной
Главная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём
Самосуд устроили друзья сына обиженной женщины
Инцидент произошёл утром в выходные
Большинство из таких травм ножевые ранения
Пожар ликвидировали за 20 минут
Количество преступлений увеличилось на 13,9 %
Возбуждено уголовное дело
Один из них возник из-за грозы