Жителя Бурятии будут судить за «пьяное» ДТП с погибшим пассажиром

Пьяный водитель пытался совершить обгон



По вине нетрезвого водителя в Кабанском районе Бурятии в апреле 2016 года погиб человек. Недавно уголовное дело было передано в суд, сообщили в Кабанском районном суде.



Пьяный водитель за рулём автомобиля «Газ», ехавший по федеральной трассе «Р-258» со стороны Иркутска в Улан-Удэ, превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль.



Легковушка врезалась в автопоезд. В результате столкновения погиб пассажир автомобиля «Газ».



Лихачу грозит до семи лет колонии. Как отмечают в суде, на этом участке дороге обгон запрещён.



