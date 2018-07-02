Пьяный водитель пытался совершить обгон
По вине нетрезвого водителя в Кабанском районе Бурятии в апреле 2016 года погиб человек. Недавно уголовное дело было передано в суд, сообщили в Кабанском районном суде.
Пьяный водитель за рулём автомобиля «Газ», ехавший по федеральной трассе «Р-258» со стороны Иркутска в Улан-Удэ, превысил скорость и вылетел на полосу встречного движения, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль.
Легковушка врезалась в автопоезд. В результате столкновения погиб пассажир автомобиля «Газ».
Лихачу грозит до семи лет колонии. Как отмечают в суде, на этом участке дороге обгон запрещён.
Жителя Бурятии будут судить за «пьяное» ДТП с погибшим пассажиром
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