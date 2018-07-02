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Улан-удэнка сломала ногу на сайкл-аэробике

Улан-удэнка сломала ногу на сайкл-аэробике
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проблема фитнес-инструкторов без образования становится в Бурятии всё более болезненной

В Бурятии работают фитнес-инструкторы без образования. Об этом рассказала во время пятничного «Часа с министром спорта Вячеславом Дамдинцуруновым» представитель федерации аэробной гимнастики, которая сама трудится в сфере фитнес-индустрии.

- Сама работаю в детской спортивной школе, но заработная плата невысока, поэтому приходится подрабатывать в фитнес-клубе. Много женщин желают преобразить своё тело, и фитнес-индустрия очень популярна сейчас. Я сама работаю и знаю ситуацию в наших больших фитнес-клубах, наши инструкторы не имеют ни медицинского, ни спортивного образования. Получают «корочки» инструкторов - и всё. Получается, что они не оздоравливают население, а калечат, - заявила спортсменка.

В качестве примера она рассказала, как в одном из фитнес-клубов девушка повредила ногу во время занятия сайкл-аэробикой. Тренер не оказал ей первую помощь, девушка ушла домой, а потом выяснилось, что у неё перелом ноги. По словам представительницы федерации, до сих пор продолжаются судебные тяжбы по этому делу между горожанкой и фитнес-клубом.

Спортсменка пояснила, что для получения «корочки» инструктора нужно пройти двухдневные курсы. Документ выдаётся на два года, после чего нужно вновь проходить курсы, однако это делают не все фитнес-инструкторы, заверила представительница федерации аэробной гимнастики. И, по её словам, тренеров с образованием очень мало.

Она обратилась к министру спорта республики Вячеславу Дамдинцурунову с просьбой создать комиссию по надзору за инструкторами, которая могла бы контролировать деятельность улан-удэнских фитнес-тренеров.

- Проблема контроля деятельности данных организаций не нова. Было много различных инициатив по лицензированию этих организаций и так далее. Проблема обсуждается на федеральном уровне. Но это огромная индустрия, которая находит «дырки» в законодательстве, чтобы оказывать физкультурно-оздоровительные услуги, - ответил Дамдинцурунов.

Но заверил, что представители минспорта, как надзорного органа, будут проверять фитнес-центры, которых в Улан-Удэ немало.

- Конечно, будем контролировать, будем подключаться, - заключил министр.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2017 года в одном из фитнес-клубов Улан-Удэ прямо на беговой дорожке умер мужчина
фитнес несчастный случай
 
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